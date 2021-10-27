27 Ekim 2021, Çarşamba
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Muhalefet söz verdi FETÖ’cüler heyecanlandı! FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan: "Geri döneceğiz, kurumları geri alacağız"
Başarısız darbe girişiminin ardınan ABD'ye kaçan FETÖ'nün medya sorumlularından Adem Yavuz Arslan, Türkiye'ye dönüp, el konulan kurumları geri alacaklarını öne sürdü. Hükümeti de tehdit eden firari FETÖ'cünün sözleri, akıllara muhalefetin KHK'lılar ilgili vaadini getirdi.