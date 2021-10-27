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Muhalefet söz verdi FETÖ’cüler heyecanlandı! FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan: "Geri döneceğiz, kurumları geri alacağız"

A Haber
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Giriş: 27.10.2021 11:27
Başarısız darbe girişiminin ardınan ABD'ye kaçan FETÖ'nün medya sorumlularından Adem Yavuz Arslan, Türkiye'ye dönüp, el konulan kurumları geri alacaklarını öne sürdü. Hükümeti de tehdit eden firari FETÖ'cünün sözleri, akıllara muhalefetin KHK'lılar ilgili vaadini getirdi.
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