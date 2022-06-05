05 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefet "rejim" diyerek ne amaçlıyor? İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı A Haber'de açıkladı

Muhalefet "rejim" diyerek ne amaçlıyor? İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı A Haber'de açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2022 01:45
Güncelleme:05.06.2022 01:46
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, A Haber canlı yayınından muhalefetin "rejim" ifadesini kullanmasının altındaki amacı açıkladı.
Muhalefet rejim diyerek ne amaçlıyor? İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı A Haber’de açıkladı
Muhalefet "rejim" diyerek ne amaçlıyor? İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı A Haber'de açıkladı
Kılıçdaroğlu neden ben adayım diyemiyor? Nebi Miş A Haber’de açıkladı
Kılıçdaroğlu neden "ben adayım" diyemiyor? Nebi Miş A Haber'de açıkladı
CHP’den dış politika tutarsızlığı! Açıklamalar sürekli değişiyor
CHP'den dış politika tutarsızlığı! Açıklamalar sürekli değişiyor
PKK’nın Tel Rıfat’ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi
PKK'nın Tel Rıfat'ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi
30 KM derinlik nasıl tamamlanacak?
30 KM derinlik nasıl tamamlanacak?
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
İşte Münbiç’teki terör unsurları
İşte Münbiç'teki terör unsurları
PKK’ya Pençe-Kilit darbesi! Hepsi ele geçirildi
PKK'ya "Pençe-Kilit" darbesi! Hepsi ele geçirildi
Bitmeyen çalışma isyan ettirdi
Bitmeyen çalışma isyan ettirdi
İşte Pençe-Kilit’te ele geçirilenler
İşte Pençe-Kilit'te ele geçirilenler
İşte işgal altındaki Herbel
İşte işgal altındaki Herbel
Teröristlere Pençe Kilit darbesi!
Teröristlere Pençe Kilit darbesi!
Daha Fazla Video Göster