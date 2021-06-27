27 Haziran 2021, Pazar
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Muhalefet mega projelere neden karşı? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Temelinde zihinsel bir travma var!
Muhalefet mega projelere neden karşı çıkıyor? Muhalefet liderleri yatırımcıları neden tehdit ediyor? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.