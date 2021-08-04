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Muğla Milas'ta yangın: Alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı

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Giriş: 04.08.2021 22:59
Son dakika haberi... Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Şu anda bölgedeki elektrik tellerinden kıvılcımlar düşüyor. Patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çalıyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Termik santral yanma tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

SON DAKİKA: Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı.

Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi.

SANTRALDE ALINAN ÖNLEMLERLE YANICI MADDELER TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Milas'ta devam eden orman yangını, Bağdamları Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin 30'uncu büyük elektrik ve 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit edince, her ihtimal gözönünde bulundurularak önlemler alındı.

Yangının sıçramasını engellemek amacıyla santral çevresine hendekler kazıldı.

Gündüz saatlerinde santralde bulunan yanıcı maddeler ve hidrojen tankları boşaltılırken, görevli personel de tahliye edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Termik santral yanma tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu;

TERMİK SANTRAL YANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

"Örneğin şu anda ülkemizin önemli iş adamlarının sahip olduğu Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunalarla mcücadele etmiyoruz."

ALEVLER HENDEKLERİ ATLADI

Öğlen saatlerinde 500 metre mesafeye kadar yaklaşan alevlerin santrale sıçramasını önlemek için hendek kazılarak önlem alınmasına rağmen, saat 21.00 sıralarında yangın termik santralin bahçesine girdi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, beklemede olan ekipler alevlerle mücadale başlatırken, bölgede elektriklerin kesildiği öğrenildi.

Yangınla yoğun şekilde mücadele veren ekiplerin, bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadığı belirtildi.

Olası bir faciaya karşın bölgede çok sayıda ekibin de hazır olarak beklediği kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI TOKAT: ALEVLER TERMİK SANTRALE GİRDİ, SİRENLER ÇALIYOR

Milas Belediye Baykanı Muhammet Tokat ise sosyal medyadan yangının santrale sıçradığını duyurdu. Paylaşım yapan Tokat, "Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" dedi.

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