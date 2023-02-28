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MSB'nin Sahra Hastanesi depremzedelere hizmet veriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2023 11:03
Kahramanmaraş'ta kurulan Milli Savunma Bakanlığı'nın Sahra Hastanesi şifa dağıtmaya devam ediyor. Oldukça donanımlı olan Sahra Hastanesi nasıl işliyor? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz aktardı.
MSB’nin Sahra Hastanesi hizmet veriyor
MSB'nin Sahra Hastanesi hizmet veriyor
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