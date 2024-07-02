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MSB'den teröre bir darbe daha: 13 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 10:57
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
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