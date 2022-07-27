27 Temmuz 2022, Çarşamba
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MSB'den acı haber! Pençe Harekât bölgesinde yaralanan 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe 1-2 Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyetinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.