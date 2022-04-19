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MSB: Üsteğmen Ömer Delibaş Pençe Kilit operasyonunda şehit oldu

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Giriş: 19.04.2022 00:37
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Delibaş'ın bir kız babası olduğu öğrenildi.

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