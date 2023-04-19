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MSB son dakika olarak duyurdu! Gara'da PKK'ya büyük darbe

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Giriş: 19.04.2023 12:14
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." denildi.
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