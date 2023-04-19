MSB son dakika olarak duyurdu! Gara'da PKK'ya büyük darbe

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." denildi.

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