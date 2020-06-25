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MSB paylaştı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lının net vurulma anı! | Video

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Giriş: 25.06.2020 13:34
Güncelleme:25.06.2020 13:44
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. MSB'nin paylaştığı görüntülerde PKK'lı teröristin vurulma anı çok net bir şekilde kayda geçti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB'nin paylaştığı görüntülerde PKK'lı teröristin vurulma anı çok net bir şekilde kayda geçti.

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