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MSB paylaştı | İşte muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video

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Giriş: 12.06.2021 18:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı. Paylaşımda muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının eğitim görevi icra ettiği bildirildi.

Paylaşımda muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

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MSB paylaştı | İşte muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video
MSB paylaştı | İşte muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video
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