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10.10.2019
MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Kara harekatıyla ilgili ilk görüntülerin servis edildiği paylaşımda, ''Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.'' ifadeleri kullanıldı.
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