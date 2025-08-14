14 Ağustos 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları MSB kaynakları: YPG Suriye'de mutabakata uymuyor!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 18:02
Milli savunma bakanlığı kaynakları, terör örgütü YPG'nin Suriye hükümeti ile olan mutabakata uymadığını söyledi. "terör örgütü YPG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır" diyen kaynaklar, YPG'nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozacak girişimlerinin sürdüğünü dile getirdi. Bakanlık Türkiye ile Suriye arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasının da detaylarını paylaştı.
