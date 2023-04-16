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MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG tarafından saldırı düzenlendi

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Giriş: 16.04.2023 22:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verdi.
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