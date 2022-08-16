16 Ağustos 2022, Salı
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MSB duyurdu: 5 gemi daha Ukrayna'dan çıkış yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığını duyurdu.