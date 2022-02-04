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Motosikletli kuryelerin zorlu mesaisi! Karşılaştıkları zorluklar neler?

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Giriş: 04.02.2022 16:09
Yaz kış, gece gündüz demeden zamanla yarışıyorlar. Hayatları motosiklet üzerinde geçiyor. Pandemide internetten alışverişle birlikte kuryelerin iş yoğunluğu da arttı. Onları zorlayan bir tek hava şartları değil kıyafet ya da insan faktörü onlar için bir sorun. Peki motorlu kuryeler ne gibi zorluklarla karşılaşıyor?
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