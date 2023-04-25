25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Moskova'da 4'lü zirve bugün

Moskova'da 4'lü zirve bugün

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2023 10:37
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran heyetleri arasındaki toplantı Moskova'da gerçekleşecek. Peki masada hangi başlıklar olacak? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Moskova’da 4’lü zirve bugün
Moskova'da 4'lü zirve bugün
ABD’den PKK’ya yeni ziyaret
ABD'den PKK’ya yeni ziyaret
Akar ve Fidan Moskova’da
Akar ve Fidan Moskova’da
PKK ve DEAŞ’a terör operasyonu!
PKK ve DEAŞ'a terör operasyonu!
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
HDP İsveç’te Kılıçdaroğlu’na oy istedi
HDP İsveç'te Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu
Türkiye’nin karanlık yılları 90’lar!
Türkiye'nin karanlık yılları 90'lar!
Bakan Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Kurum'dan A Haber'e özel açıklamalar
Manisa’da önemli açıklamalar
Manisa’da önemli açıklamalar
Temeli atıldı! Önemli açıklamalar
Temeli atıldı! Önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster