Montaj tweet üzerinden yalan haber yaptılar! Millet İttifakı çanak tuttu | Osman Bayrak dava açmaya hazırlanıyor

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğruluğunun her geçen gün daha fazla tartışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir öğretmenin attığı iddia edilen tweet, sosyal medyada tepki toplamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti paylaşımın "montaj" olduğu ortaya çıktı. Ancak yapılan resmi açıklamaya rağmen muhalif medya organları ve bazı siyasetçiler "montaj paylaşımı" haberleştirmekten geri durmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN