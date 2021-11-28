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Montaj tweet üzerinden yalan haber yaptılar! Millet İttifakı çanak tuttu | Osman Bayrak dava açmaya hazırlanıyor

A Haber
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Giriş: 28.11.2021 10:23
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğruluğunun her geçen gün daha fazla tartışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir öğretmenin attığı iddia edilen tweet, sosyal medyada tepki toplamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti paylaşımın "montaj" olduğu ortaya çıktı. Ancak yapılan resmi açıklamaya rağmen muhalif medya organları ve bazı siyasetçiler "montaj paylaşımı" haberleştirmekten geri durmadı.

Montaj tweet üzerinden yalan haber! MONTAJ TWEET ÜZERİNDEN YALAN HABER!

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