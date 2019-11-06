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06.11.2019
Modern İpek Yolu için tarihi gün! Çin'den gelen tren Ankara'dan Avrupa'ya uğurlandı
Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak kesintisiz olarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni, önceki gün Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Tren bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılacağı törenle Ankara'dan Avrupa yolculuğu için uğurlandı.
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