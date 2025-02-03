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MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Sözde istihbarat sorumlusu Mahmut Ağca öldürüldü

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde istihbarat sorumlusu Mahmut Ağca öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 10:40
MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin Ayn El Arab'taki sözde istihbarat sorumlusu Mahmut Ağca'yı etkisiz hale getirdi. 2006'dan itibaren örgüte katılan ve 2015'ten itibaren Türkiye'deki terör eylemlerini organize eden Ağca, çok sayıda Türk asker ve polisini şehit eden saldırıların planlayıcısıydı. MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen Ağca, özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Beşiktaş ve Akçakale'deki terör saldırılarının sorumlusuydu.
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MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Sözde istihbarat sorumlusu Mahmut Ağca öldürüldü
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
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