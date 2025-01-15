15 Ocak 2025, Çarşamba
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MİT’ten Süleymaniye’de PKK’ya operasyon! Sözde akademi sorumlusu Amed Serhed kod İslam Dotkanlou öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu Amed Serhed kod İslam DOTKANLOU ile koruması Şivan Çiya kod Akam ŞAHE’yi Irak/Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.