01 Ağustos 2022, Pazartesi
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MİT'ten PKK'ya peş peşe operasyon! Sözde Kobani yürütme konseyi üyesi Erhan Arman öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.