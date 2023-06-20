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MİT'ten nokta operasyon! Sözde Tel Rıfat sorumlusu etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2023 14:18
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlusu Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi.
MİT’ten nokta operasyon!
MİT'ten nokta operasyon!
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