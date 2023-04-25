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MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde Rakka alan sorumlusu Mehmet Sarı Suriye'de öldürüldü

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 10:10
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından terörist Mehmet Sarı'yı, Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
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