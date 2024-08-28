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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde propaganda sorumlusu Gülistan Tekik öldürüldü....

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde propaganda sorumlusu Gülistan Tekik öldürüldü....

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 11:31
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Süleymaniye'de yapılan operasyonda PKK/KCK’nın sözde Bilim ve Aydınlanma Komitesi üyesi Pelin Batman kod Gülistan TEKİK öldürüldü. Örgüt ideolojisini yayma ve örgüte katılımı artırmada görevli Tekik, Murat Karayılan'ın en çok güvendiği isimlerden biriydi. İşte detaylar....
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