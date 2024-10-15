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MİT'ten El Kaide'ye sınır ötesi operasyon! Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı

MİT'ten El Kaide'ye sınır ötesi operasyon! Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 11:51
MİT, sınır ötesinde terör örgütü El Kaide'ye nokta operasyon düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem planlayan El Kaide üyesi terörist Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı.
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