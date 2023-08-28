MİT'ten 1 ayda müthiş operasyonlar! Son bir ayda PKK elebaşlarına tek tek çizik atıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı, son olarak Irak'ın kuzeyinde nokta bir operasyona daha imza attı. PKK/KCK'nın Irak-Suriye kurye sorumlusu Kadri Encu etkisiz hale getirildi. MİT son 1 ay müthiş operasyonlara imza attı. Peki operasyonların perde arkasında neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar değerlendirdi.

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