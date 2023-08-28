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MİT'ten 1 ayda müthiş operasyonlar! Son bir ayda PKK elebaşlarına tek tek çizik atıldı

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 12:49
Güncelleme:28.08.2023 12:52
Milli İstihbarat Teşkilatı, son olarak Irak'ın kuzeyinde nokta bir operasyona daha imza attı.  PKK/KCK'nın Irak-Suriye kurye sorumlusu Kadri Encu etkisiz hale getirildi. MİT son 1 ay müthiş operasyonlara imza attı. Peki operasyonların perde arkasında neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar değerlendirdi.
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