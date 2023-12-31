31 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon! Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Cemil Akar öldürüldü

MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon! Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Cemil Akar öldürüldü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.12.2023 10:26
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK/KCK'lı terörist Cemil Akar'ın da bulunduğu tespit edildi. Köse’nin şehit edildiği saldırının azmettiricisi Celal Kaya da 5 Temmuz'da etkisiz hale getirilmişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT ve TSK’dan Irak’ın kuzeyine operasyon
MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon
Müjdeler, tepkiler, siyasi tartışmalar…
Müjdeler, tepkiler, siyasi tartışmalar…
Nusaybin’de teröre darbe!
Nusaybin'de teröre darbe!
Üstad büyük mücadelesi Ayasofya’yı açtık
"Üstad büyük mücadelesi Ayasofya’yı açtık"
Muhalefete ‘’Süper Kupa’’ eleştirisi
Muhalefete ‘’Süper Kupa’’ eleştirisi
Necip Fazıl Töreni’nde önemli açıklamalar
Necip Fazıl Töreni’nde önemli açıklamalar
Ağır sınıf torpido ‘AKYA’ enavantere girdi!
Ağır sınıf torpido ‘AKYA’ enavantere girdi!
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak!
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak!
Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor!
Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor!
Süper Kupa’da neler yaşandı?
Süper Kupa’da neler yaşandı?
Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller!
Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller!
31 Aralık akşamı alınacak tedbirler! Valilik açıkladı...
31 Aralık akşamı alınacak tedbirler! Valilik açıkladı...
Daha Fazla Video Göster