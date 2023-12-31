MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon! Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Cemil Akar öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK/KCK'lı terörist Cemil Akar'ın da bulunduğu tespit edildi. Köse’nin şehit edildiği saldırının azmettiricisi Celal Kaya da 5 Temmuz'da etkisiz hale getirilmişti.

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