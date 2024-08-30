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MİT, suç örgütü Camgöz Grubu lideri Binali Camgöz’ü getirdi

MİT, suç örgütü Camgöz Grubu lideri Binali Camgöz’ü getirdi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 09:41
Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018’de yurtdışına kaçan “CAMGÖZ Grubu” olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Deniz kod Binali CAMGÖZ’ün Karadağ’dan Türkiye’ye getirilmesini sağladı..
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