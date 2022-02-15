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MİT şehidinin kimliğini ifşa eden Murat Ağırel ile Barış Pehlivan Silivri Kapalı Cezaevi'ne götürüldü

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Giriş: 15.02.2022 13:13
Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezaevine girmek için teslim olmak üzere adliyeye geldi. İnfaz işlemleri tamamlanan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevi'ne götürüldüler.
Murat Ağırel ile Barış Pehlivan Silivri Kapalı Cezaevi’ne götürüldü
Murat Ağırel ile Barış Pehlivan Silivri Kapalı Cezaevi'ne götürüldü
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