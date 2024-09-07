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MİT PKK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık’ı öldürdü

MİT PKK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık’ı öldürdü

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 14:21
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod adlı Saliha Akbıyık’ı Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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