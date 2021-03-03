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Mısır ile anlaşma yakın mı? AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 17:09
Güncelleme:03.03.2021 17:23
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır açıklaması, CIA raporu ve ABD'nin Orta Doğu siyaseti ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır açıklaması, CIA raporu ve ABD'nin Orta Doğu siyaseti ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Aktay, "Geldiğimiz nokta Mısır için de Türkiye için de hayırlı bir durum oluşturuyor" dedi.

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