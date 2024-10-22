22 Ekim 2024, Salı
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Minik Narin cinayetinde 4 şüpheliye müebbet talebi! Çarpıcı detaylar A Haber'de
Narin Güran cinayetine ilişkin HTS kayıtları ve DNA incelemeleri dahil tüm deliller savcılığa teslim edildi. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında işritak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede çarpıcı detayları Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de anlattı.