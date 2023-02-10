11 Şubat 2023, Cumartesi
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Minik Kübra ve hamile annesi 117 saat sonra kurtarıldı! Dede gözyaşlarını tutamadı: "Allah devletimize zeval vermesin"
Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken 10 ilimizde de ağır bir yıkım yaşandı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken 115 saat sonra büyük bir mucize yaşandı. 7 yaşındaki Kübra, hamile annesi ile birlikte enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Minik Kübra'nın dedesi yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamazken " Çok yoruldular Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...