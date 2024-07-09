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Milyarder Jeff Bezos Türkiye'de! Dünyaca ünlü milyarder 500 milyon dolarlık lüks yatıyla Bodrum'da

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 09.07.2024 15:32
Lüks yatını Bodrum'a demirleyen Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'un Datça'daki bir restoranda yemeğe 3,5 milyon TL ödediği iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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