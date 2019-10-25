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25.10.2019

Milli tüfek teslimatında rekor rakam: 43 bin 500'ü geçti

Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Sarsılmaz ve Kale Kalıp tarafından üretilerek teslimatı yapılan tüfeklerin sayısı 43 bin 500'ü geçti.

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