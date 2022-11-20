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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı! Çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur unutulmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 17:20
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab'ta yuvalanan terör örgütü PKK'ya bomba yağdırılan Türk Silahlı Kuvvetleri özel görüntüler paylaştı. Beyoğlu'nun çocuk şehitleri Ecrin ve Yağmur'un isimleri bombaların üzerine yazıldı.
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