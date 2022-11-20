20 Kasım 2022, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı! Çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur unutulmadı
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab'ta yuvalanan terör örgütü PKK'ya bomba yağdırılan Türk Silahlı Kuvvetleri özel görüntüler paylaştı. Beyoğlu'nun çocuk şehitleri Ecrin ve Yağmur'un isimleri bombaların üzerine yazıldı.