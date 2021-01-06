Milli Savunma Bakanlığından darbe imalarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ sistematik bir şekilde dillendirdiği darbe imalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." ifadelerine yer verildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.