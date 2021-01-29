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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması! Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez yarın faaliyetlerine başlıyor .

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Giriş: 29.01.2021 18:46
Güncelleme:29.01.2021 18:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 11 Kasım tarihinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu ile imzalanan Ortak Merkez'e ilişkin detaylarda konuşuldu. Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı. Akar ayrıca Ortak Merkez'de bir general ve 38 personelin görev yapacağını da açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!
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