Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net açıklama: Çok yakında duyuracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru anlaşması başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Akar, “Dünyadaki tahıl üretiminin üçte biri Ukrayna ve Rusya’dadır. Savaşın başından beri Ukrayna tahılını ihraç edemedi ve bu da dünyada çok büyük sorunlara yol açtı” dedi. Yakın bir süre içinde ilk geminin Ukrayna limanlarından ayrılacağını söyleyen Akar, dünyanın güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...