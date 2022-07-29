29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net açıklama: Çok yakında duyuracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net açıklama: Çok yakında duyuracağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2022 00:15
Güncelleme:29.07.2022 00:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru anlaşması başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Akar, “Dünyadaki tahıl üretiminin üçte biri Ukrayna ve Rusya’dadır. Savaşın başından beri Ukrayna tahılını ihraç edemedi ve bu da dünyada çok büyük sorunlara yol açtı” dedi. Yakın bir süre içinde ilk geminin Ukrayna limanlarından ayrılacağını söyleyen Akar, dünyanın güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...
Çok yakında duyuracağız
"Çok yakında duyuracağız"
Burada 26 Türk kahramanı yatıyor
Burada 26 Türk kahramanı yatıyor
Sağlık-Sen’den şiddet raporu!
Sağlık-Sen’den şiddet raporu!
Mehmet Ali Çelebi’den 6’lı masaya zor sorular
Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masaya zor sorular
Türkiye’ye geliyor! Gündemde neler var?
Türkiye’ye geliyor! Gündemde neler var?
Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor!
Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor!
Yeni keşifler için seferberlik!
Yeni keşifler için seferberlik!
Suriye’den Türkiye’ye terör ihracı
Suriye’den Türkiye’ye terör ihracı
Dev projede dar gelirliye konut satışı nasıl olacak?
Dev projede dar gelirliye konut satışı nasıl olacak?
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İşte kritik detay! Meğer Türk vatandaşı...
İşte kritik detay! Meğer Türk vatandaşı...
Özdağ’dan gençlere skandal çağrı
Özdağ'dan gençlere skandal çağrı
Daha Fazla Video Göster