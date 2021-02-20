Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TCG Gür denizaltısını inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İzmir'de, TCG Gür Denizaltısında incelemelerde bulundu. Detaylı bilgi alan Bakan Akar, başarılarından dolayı denizaltı personelini kutladı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Ege ve Akdeniz'de birçok önemli görevi yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, daha önceki görevlerinden birinde 38 gün satha çıkmadan denizaltında, günışığı görmeden gerçekleştirilen zorlu bir görevi başarıyla tamamlayan denizaltı personelini kutladı.