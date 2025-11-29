29 Kasım 2025, Cumartesi

CHP'den 2 yılda 5 kurultay! Özel'den muhaliflere kirpi benzetmesi
CHP'den 2 yılda 5 kurultay! Özel'den muhaliflere kirpi benzetmesi

CHP’den 2 yılda 5 kurultay! Özel’den muhaliflere kirpi benzetmesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 08:52
CHP son iki yılda 5. kez kurultay için toplandı. Kurultayın ilk gününde yeni parti programı delegeler tarafından kabul edildi. Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı. Genel Başkan Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu ve muhaliflere "kirpi" göndermesinde bulundu. İşte krizlerin gölgesinde süren CHP kurultayı...
