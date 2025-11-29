29 Kasım 2025, Cumartesi
CHP’den 2 yılda 5 kurultay! Özel’den muhaliflere kirpi benzetmesi
CHP son iki yılda 5. kez kurultay için toplandı. Kurultayın ilk gününde yeni parti programı delegeler tarafından kabul edildi. Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı. Genel Başkan Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu ve muhaliflere "kirpi" göndermesinde bulundu. İşte krizlerin gölgesinde süren CHP kurultayı...