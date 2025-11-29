CHP’den 2 yılda 5 kurultay! Özel’den muhaliflere kirpi benzetmesi

CHP son iki yılda 5. kez kurultay için toplandı. Kurultayın ilk gününde yeni parti programı delegeler tarafından kabul edildi. Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı. Genel Başkan Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu ve muhaliflere "kirpi" göndermesinde bulundu. İşte krizlerin gölgesinde süren CHP kurultayı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN