Viral Galeri Viral Liste 29 Kasım A101 aktüel katalog: Haftanın Yıldızları’nda neler var, hangi ürünler indirimde?

A101'in Aralık ayına özel 'Haftanın Yıldızları' kampanyası, bu hafta da avantajlı fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev ürünlerinde sunduğu indirimlerle öne çıkıyor. 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğu bugün itibariyle satışa sunuldu. Peki bu hafta neler var, A101 raflarında hangi ürünler indirimde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.11.2025 10:58
A101'de Aralık ayının ilk indirim dönemini başladı. Haftanın Yıldızları aktüel kataloğunda geniş ürün yelpazesinde önemli fırsatlar yer alıyor. 29 Kasım-5 Aralık arasında geçerli kampanya kapsamında, temel ihtiyaçlarını uygun fiyata tamamlamak isteyenler güncel aktüel ürün listesini araştırıyor. İşte 29 Kasım A101 aktüel kataloğunda bulunan indirimler ve fiyat listesi…

29 KASIM AKTÜEL KATALOG

Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 L: 429 TL
Ovadan Baldo Pirinç 2,5 kg: 184,50 TL
Yeremce Yeşil Mercimek 1 kg: 59,50 TL
Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 kg: 260 TL
Bal Küpü / Doğuş Küp Şeker 1 kg: 54,50 TL
Öncü Domates Salçası 1650 g: 169,90 TL

Tarabya Tam Yağlı Kaşar Peyniri 700 g: 189 TL
Birşah Homojenize Yoğurt 3000 g: 109,50 TL
Piliç Salam 850 g: 79,50 TL
Akçaabat Dondurulmuş Dana Köfte 500 g: 275 TL
Bozbey Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 300 g: 99 TL
Vernel Yumuşatıcı 3 L: 89 TL
Pril Ultra Güç Deterjan 653 ml: 65 TL
Porçöz Kireç Çözücü 1 L: 50 TL

Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 g: 179 TL
Bioblas Şampuan 900 ml: 149 TL

Freedo Vini Gold Antep Fıstıklı Kaymaklı 1000 ml: 94 TL
Freedo Vini Vanilya 1000 ml: 48,50 TL
Freedo Selection Meyve Sepeti 900 ml: 105 TL
Dolce Beyaz 100 ml: 34 TL
Freedo Dolce Mini Badem Beyaz 6×60 ml: 119 TL
Freedo Enjoy Kakaolu 70 ml: 7,50 TL
Freedo Fantastico Çikolata Kaymak 120 ml: 12 TL

