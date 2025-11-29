29 Kasım A101 aktüel katalog: Haftanın Yıldızları’nda neler var, hangi ürünler indirimde?
A101'in Aralık ayına özel 'Haftanın Yıldızları' kampanyası, bu hafta da avantajlı fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev ürünlerinde sunduğu indirimlerle öne çıkıyor. 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğu bugün itibariyle satışa sunuldu. Peki bu hafta neler var, A101 raflarında hangi ürünler indirimde?
