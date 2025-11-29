29 Kasım 2025, Cumartesi
Yeni yargı paketinde neler var? Çocuğu suça sürükleyene 30 yıl ceza!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Pakette çocuk yaşta suçlulardan, trafikte yol kesme cezalarına, mahkumlara kovid düzenlemesinden dolandırıcılıkla mücadeleye kadar pek çok başlık var. Peki ne değişecek, işte yanıtlar…