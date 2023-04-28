Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için 5 nakliye uçağı görevlendirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için TSK'ya ait 2'si A400M olmak üzere 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini bildirdi. Akar "Port Sudan'a inen uçaklardan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için havalanacak. Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak" dedi.