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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması: 'Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil'
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Giriş: 23.06.2021 17:27
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Kabil Havaalanı görüşmesi ile ilgili olarak ''Mevcudiyetimiz var, asker göndermek söz konusu değil. Amacımız Afgan kardeşlerimizin güvenliğine katkıda bulunmak'' dedi.