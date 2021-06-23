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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması: 'Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil'

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Giriş: 23.06.2021 17:27
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Kabil Havaalanı görüşmesi ile ilgili olarak ''Mevcudiyetimiz var, asker göndermek söz konusu değil. Amacımız Afgan kardeşlerimizin güvenliğine katkıda bulunmak'' dedi.
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması
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