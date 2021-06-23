Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması: 'Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil'

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Kabil Havaalanı görüşmesi ile ilgili olarak ''Mevcudiyetimiz var, asker göndermek söz konusu değil. Amacımız Afgan kardeşlerimizin güvenliğine katkıda bulunmak'' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN