Milli muharip uçağı KAAN’dan yeni görüntü: 10 numara devrim yaptınız

Milli muharip uçağımız KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. Konuşmalar ise tüyleri diken diken etti. İşte tüm detaylar…

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