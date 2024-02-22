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Milli muharip uçağı KAAN’dan yeni görüntü: 10 numara devrim yaptınız

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 18:15
Güncelleme:22.02.2024 18:19
Milli muharip uçağımız KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. Konuşmalar ise tüyleri diken diken etti. İşte tüm detaylar…
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