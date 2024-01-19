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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okullara fahiş zam uyarısı: Gerekli uyarıları yapıyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 10:56
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda yapılan fahiş zamlarla ilgili açıklamada bulundu. Velilerin tepkisi sonrası harekete geçilirken, Bakan Tekin "Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz." dedi.
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