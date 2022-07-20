20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Milletvekili dokunulmazlığına sığındı sokak çağrısı yaptı! TİP'li Ahmet Şık'a tepkiler çığ gibi
Son dakika haberi... Polise mukavemet ve sokak çağrısından dolayı hakkında pek çok fezleke bulunan TİP Milletvekili Ahmet Şık, yeni provokasyon peşinde. Tunceli'de konuşan Ahmet Şık, sokak çağrısı yaptı.