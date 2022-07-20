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Milletvekili dokunulmazlığına sığındı sokak çağrısı yaptı! TİP'li Ahmet Şık'a tepkiler çığ gibi

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Giriş: 20.07.2022 18:46
Son dakika haberi... Polise mukavemet ve sokak çağrısından dolayı hakkında pek çok fezleke bulunan TİP Milletvekili Ahmet Şık, yeni provokasyon peşinde. Tunceli'de konuşan Ahmet Şık, sokak çağrısı yaptı.
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