"Milleti aldatıyorlar" dedi A Haber canlı yayınında Meral Akşener'e tepki gösterdi

Canan Barlas ile Gündem programına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Ben başbakan adayıyım' sözlerini A Haber canlı yayınında yorumladı. Demir, Millet İttifakı'nın 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' sözleriyle milleti aldatığını söyledi. İşte o açıklamalar.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday tarifine yüzde yüz katıldığını ifade ederken, kendisinin başbakan olmak istediğini ifade etti. Akşener'in bu açıklamalarına A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir canlı yayında tepki gösterdi.

Demir şu ifadeleri kullandı:

Seçmenlerin iki oy hakkı var, biri yürütmenin başını başkanı seçiyor diğeri ise Meclisi seçiyor. Akşener diyor ki, bu milletin iki hakkını bire indireceğiz. Cumhur yürütmeyi seçmeyecek. Ne yapacak? Sadece Meclisi seçecek, orası da başbakanı seçecek o da ben olacağım diyor.

MİLLETİ ALDATIYORLAR!

Milletin gözünden kaçırdıkları şu; Sistemi değiştirebilmeleri için 360 milletvekili gerekiyor sonra halka gidip diyecekler ki; 'Ey halkımız sizin iki oy hakkınız vardı. Hem yürütmeyi hem Meclisi seçiyordunuz. Siz yürütmeyi seçemiyorsunuz, beceremiyorsunuz. Biz size ve tercihlerinize güvenmiyoruz, en iyi siz Meclisi seçin, biz kendi aramızda siyasal mühendisliklerle o işleri halleder bir başbakan seçeriz o da ben olurum'

Milleti aldatıyorlar. Yeniden parlamenter sistemin geri gelmeyeceğini kendileri bizden daha iyi biliyorlar. O yüzden de sözümona 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' ile milletin karşısına çıkıyorlar.